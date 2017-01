Драмски мемориял од 17. марца

РУСКИ КЕРЕСТУР – Управни одбор Дому култури Руски Керестур пондзелок, 9. януара, прилапел Финансийни план тей установи за тото рок, односно принєсол Одлуку о ускладзованю Финансийного плану Дому култури з планом буджету Општини Кула за 2017. рок. Тиж прилапени и План явних набавкох за тот рок.

У тим року Дом култури будзе розполагац з вєдно 8 милиони 765 000 динари, дзе за програмни активносци и проєкти плановани 5 милиони 865 000 динари.

З буджету Општини Кула и висших жридлох финансованя за Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї плановани вєдно 800 000 динари, за Фестивал рускей култури „Червена ружа” милион 450 000, а за Културну манифестацию „Костельникова єшень” вєдно 650 000 динари. Як и други буджетни хаснователє, од початку того рока Дом култури вецей нє ма свой окремни жиро-рахунок, алє шицки буджетни средства, дзе и з покраїнского и републичного буджету, иду прейґ Општини Кула.

Управни одбор Дому култури Руски Керестур на пондзелковей схадзки заключел же би ше тогорочни, 49. Драмски мемориля Петра Ризнича Дядї отримало од 17. по 26. марец, з евентуалним пролонґованьом початку за тидзень.

О термину тогорочного Мемориялу буду поинформовани шицки нашо КУД и установи, а пошвидко будзе отримана и схадзка Орґанизацийного одбору Мемориялу, як и Орґанизацийного одбору „Червеней ружи”.