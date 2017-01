Сердечни дочек наших школярох у Словацкей

ЗЕМПЛИНСКА ТЕПЛИЦА (СЛОВАЦКА) – Школяре осмей класи з рускокеретурскей Основней школи „Петро Кузмяк” пондзелок, 9. януара вечар добре допутовали до Земплинскей Теплици у Словацкей, дзе пребуваю на кратшей Жiмскей школи, у орґанизациї Националного совиту Руснацох.

Домашнї школяре и просвитни роботнїки з Основней школи у дакедишнїм Керестуре у Восточней Словацкей их барз сердечно дочекали и уж на привиту и першим стретнуцу за госцох пририхтали кратшу пригодну програму, дознава Рутенпрес од наставнїци Лидиї Пашо, єдней з просвитних роботнїкох котра зоз 31 школяром з нашей Школи у Словацкей.

Керестурци вчера нащивели Гумене, у нїм замок и познати Вигорлатски музей, вечар школяре зоз Змеплинскей Теплици госцох з окремну презентацию упознали зоз Словацку и Кошицами (З. Теплица у Кошицким самоуправним краю), а Керестурци домашнїх зоз Сербию и Руским Керестуром. Друженє дзецох предлужене у диску у Школи.

Нєшка, вєдно з домашнїма, школяре нащивя Кошице, други город по велькосци у Словацкей, а хтори 2013. року бул и Европска престолнїца култури.

Нашо школяре зоз Словацкей до Руского Керестура рушаю на ютре.