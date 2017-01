Сусрет волонтера Каритаса

КУЦУРА – Поводом божићних празника, у парохијском Каритасу у Куцури јуче је одржан сусрет волонтера куцурског и крстурског Каритаса, на ком су једни другима одржали и кратак програм. На сусрету су певане и коледарске песме у пратњи гитаре и виолине, а инспиративне речи је прочитала координаторка куцурског Каритаса с. Михаила Воротњак. Приказан је и кратак филм о волонтеризму. Присутнима су се обратили и директор Каритаса Егзархата за гркокатолике Јанко Катона, један од волонтера Јанко Салонтај, као и парох куцурски о. Владислав Рац.

Сусрет је организован због размене искуства и дружење, које је настављено и после програма, а старији волонтери су похвалили млађе волонтере који настављају њихов рад.