У Крстуру за сада нема болесних од грипа

РУСКИ КРСТУР – У Здравственој амбуланти у Руском Крстуру за сада није забележен ниједан случај грипа – изјавила је за Рутенпрес руководитељка амбуланте др Златана Нађ иако има, како је рекла, велики број болесника са тешким прехладама.

Како је истакла др Нађ, ових дана има више болесних него до сада, најчешће од инфекција респираторних органа, односно упале грла, уха, а посебно синуса, што је и најчешћа болест. Има и неколико случаја упале плућа.

Грип има сличне симптоме као и веће прехладе, али га прати и висока температура, болови у костима, зглобовима и мишићима, општа слабост, људи не могу да једу, да ходају, имају суви кашаљ, а може се појавити и кијавица.