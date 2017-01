Драмски меморијал од 17. марта

РУСКИ КРСТУР – Управни одбор Дома културе Руски Крстур у понедељак, 9. јануара, прихватио је Финансијски план за ову годину, односно донео је Одлуку о усклађивању Финансијског плана Дома културе са планом буџета Општине Кула за 2017. годину. Такође је прихваћен и План јавних набавки за ову годину.

У овој години ће Дом културе располагати са укупно 8 милиона 756 000 динара, где је за програмске активности и пројекте планирано 5 милиона 865 000 динара.

Из буџета Општине Кула и виших извора финансирања за Драмски меморијал Петра Ризнича Ђађе планирано је укупно 800 000 динара, за Фестивал русинске културе „Црвена ружа“ милион 450 000, а за Културну манифестацију „Костељникова јесен“ укупно 650 000 динара. Као и други буџетски корисници, од почетка ове године Дом културе више нема свој посебан жиро-рачун, па сва буџетска средства иду преко Општине Кула.

Управни одбор Дома културе Руски Крстур на седници у понедељак закључио је да би овогодишњи 49. Драмски меморијал Петра Ризнича Ђађе могао бити одржан од 17. до 26. марта, са евентуалним пролонгирањем почетка за недељу дана.

О термину овогодишњег Меморијала биће информисана сва русинска КУД и установе, а убрзо ће бити одржана и седница Организационог одбора Меморијала, као и Организационог одбора „Црвене руже“.