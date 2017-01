Потребни состойки за цесто:

250 ґр масла

4 жовчки

300 ґр муки

4 ложки шметанки.

Вечар зоз тих состойкох загнєсц цесто и охабиц го у фрижидеру най преноцує.

Потребни состойки за фил:

4 бильчки

300 ґрами цукру

200 ґрами млєти орехи

Бильчки на твардо витрепац, до нїх додац цукер и млєти орехи (може и дакус сухого грозна, дас єдну гарсц). Добре шицко премишац.

Так треба приготовиц:

Цесто (ютредзень) подзелїц на 8 єднаки часци. Кажду часц цеста розогнац у форми правоугельнїка (~25цм x 35цм), грубини як за грубши резанки (галушки).

Кажде розогнате цесто филовац зоз розправеним филом по ценко. Скруциц цесто як на рейтеш и складац их шором на тепши. Tреба же би станули 4 цеста до єдней тепши.

Рейтещики печиц так длуго и на такей температури як цо ше печу обични рейтеши.

Упечени и охладзени рейтещики резац на фалатки (5 цм), поскладац их на тацну и посипац зоз мелким цукром.