Од юния ше нє будзе оверйовац здравствени кнїжочки

БЕОҐРАД – Министерка державней управи и локалней самоуправи Ана Брнабич гварела же обчекує же од 1. юния вецей нє будзе потребне оверйовац здравствени кнїжочки, понеже державна управа ма податки чи гражданє осиґурани и чи роботодаватель плацел здравствене осиґуранє, пише Бета.

Гражданє од влонї стари паперово здравствени кнїжочки можу зачерац за нови, електронски карточки. Вимоги мож поднєсц електронски, прейґ порталу Е-управа.

Министерка Брнабичова бешедовала и о других формох електронскей управи у державних службох, та наявела же општини хтори нє на час преруцели матични кнїжки до електронскей форми – буду покарани. Як гварела, спомедзи 145 локалних самоуправох у Сербиї, тоту роботу дотераз закончели лєм 63, гоч термин бул до конца 2016. року