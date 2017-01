Подзелєни перши 12 дзецински авто-шедзиска

НОВИ САД – Того тижня самохраним родичом и родичом котри маю нїзки приманя подзелєни перши 12 безплатни дзецински авто-шедзиска, у рамикох проєкту „О безпечносци ше учи пред першима крочаями – Канцелария за дзецински авто- шедзиска”. По конєц акциї заплановане подзелїц ище 48 шедзиска.

Предсидателька Центру за безпечносц транспорту Миряна Йованович визначела же Канцелария за дзецински авто-шедзиска отворена же би родичом на єдним месце дала шицки информациї о правилним хаснованю дзецинских авто-шедзискох, дзе годни превериц чи их правилно хасную и, кед потребне, научиц их хасновац.

– У акциї буду подзелєни 60 шедовиска катеґориї 0+, хтори хаснователє враца до Канцелариї док их дзеци прерошню, а шедзиска буду уступени другим родичом. Кед нє участвує у транспортним нєщесцу, шедзиско тирва осем роки, так же оможлївени континуитет проєкту. Шицки родичи котри сцу конкуровац за доставанє авто-шедзискох муша перше одслухац преподаванє о значносци и правилним хаснованю дзецинских авто-шедзискох, хторе будзе витворене у рамикох Школки за положнїци Дому здравя „Нови Сад” – гварела Миряна Йованович.

Вецей информациї о условийох за приявйованє мож опатриц на сайту www.autosedista.org. Ранґ лїстина ше будзе формовац на основи просеку приманьох по члену ґаздовства.

Проєкт „О безпечносци ше учи скорей перших крочайох – Канцелария за дзецински авто-шедзиска” витворює Центер за безпечносц транспорту, а финансийно и на други способи потримали го НИС, Город Нови Сад и Дом здравя „Нови Сад”.

На дзелєню шедовискох присуствовали предсидатель Скупштини Городу Нови Сад Здравко Єлушич и член Городскей ради задлужени за транспорт и драги Александар Кравич.