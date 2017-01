Шнїг на радосц дзецом, алє нє и вожачом

ЖАБЕЛЬ – У местох жабельскей општини главни драги очисцени од шнїгу и преходни, алє нє и драги по улїцох, на хторих стої грубше пасмо набитого шнїгу и шлїзкаци су.

Главни драги отримує Подприємство „Драги Сербиї”, а по улїцох од конца прешлого року ЯКП „Чистота” зоз Жаблю.

На дражкох опрез хижох шнїг углавним поодруцовани, а жими ше найбаржей радую дзеци, та правя Дїда Шнїжка, шлїзкаю ше по драги и санкаю.

Єст случаї же позмарзала вода тим цо нє на час охранєли циви, лєбо вонка нє позаверали чопи, а шицки явни установи робя поряднє.