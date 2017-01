Прейґ 400 роботнїки розчисцую драги и дражки од шнїгу

НОВИ САД – Городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич позавчером, после обиходзеня вецей локацийох у городских и пригородских месних заєднїцох, виявел же у терашнїх жимских условийох Нови Сад и шицки городски системи функционую нормално.

Як гварел Вучевич, по шицких улїцох першого приоритету посипана соль, а потим и по улїцох другого приоритету. Цепларня роби нормално, як и водовод и канализация и други городски системи.

Городоначалнїк додал же отворени шицки обєкти Предшколскей установи „Радосне дзецинство”, як и же робя шицки обєкти Дому здравя Нови Сад.

– На терену маме вєдно вецей як 400 людзох зоз жимских службох городских явно-комуналних подприємствох, а анґажовани и 70 превозки и друга механїзация и шицки робя нон-стоп – гварел Вучевич, додаваюци же Город, гоч то нє у його компетенциї, з одвичательнима службами провадзи и ситуацию на Дунаю.

Як пренєсол портал РТВ, вчера коло 17 годзин пришло до гавариї на цепловодней мрежи Цеплотного жридла „Петроварадин”, та у тим месце єден час були без зогриваня, а як поведзене у Новосадскей цепларнї, мрежа за зогриванє исти дзень позно вечар мала буц оправена.