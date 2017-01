ВЕРБАС – З пригодну програму у просторийох КПД „Карпати”, Вербащанє нєшка, 13. януара, означа Националне швето Руснацох у Сербиї.

Програма почина на 19 годзин, а по програми у КПД „Карпати” будзе Торба-бал.