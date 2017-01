На ютре Централна шветочносц з нагоди националного швета Руснацох

БИКИЧ/ШИД – З нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї, хторе 17. януара, на ютре, 14. януара, у Бикичу будзе Централна преслава националоного швета, а часц програми будзе и у Шидзе.

Централна шветочносц у Бикичу почнє на 15,30 г. з промоцию моноґрафиї о Руснацох у Бикич Долу, на 17 г. у Церкви Успения Пресвятей Богоридици у тим месце будзе Архиєрейска благодарна Служба Божа, а на 18,15 г. у Доме култури у Бикичу будзе отворена вистава подобових роботох Миряни Барна и Олґици Лукач, як и Етно-стол.

Програма Централней шветочносци будзе предлужена у Шидзе, дзе у Библиотеки „Симеон Пищевич” на 19,15 г. будзе отворена вистава подобових роботох Андєлки Античевич и Драґици Живкович-Лели, а на 20 г. у сали Културно-образовного центру будзе Шветочна академия.

Централна преслава нашого националного швета будзе закончена у Беркасове, з коктелом за учашнїкох и госцох у Ресторанє „Далас”.