Прилапени предкладаня Програми роботи и Финансийного плану нашого Заводу за културу

НОВИ САД – На пиятей схадзи Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), хтора отримана вовторок, 11. януара у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе, прилапени предкладаня Финансийного плану и Програми роботи ЗКВР за 2017. рок.

Члени УО ше опредзелєли же би ше у тим року закончело, лєбо витворело насампредз капитални проєкти значни за Руснацох на тих просторох, цо би мало буц опредзелєнє у роботи Заводу и за убудуце, а як предложене, реализованє вецей менших проєктох будзе охабене за познєйше, лєбо ше их будзе финансовац з других жридлох.

Медзи таки капитални проєкти спада и видаванє етнолоґийного словнїка руского народного язика, хтори уж даскельо роки пририхтує др Юлиян Рамач.

Спрам предложеного Финансийного плану и Програми роботи, на цо свойо думанє перше да Национални совит Руснацох, а конєчну согласносц на тоти документи Покраїнска влада, цалосни приходи ЗКВР у тим року плановани на коло 8,5 милиони динари. Од снователя, Покраїнскей влади, плановани приход виноши 6,6 милиони динари, а остаток на основи конкурованя з проєктами до других жридлох финансованя, як наменски средства.

Попри видаваня спомнутого словнїку, ЗКВР предлужи медзиреґионалне сотруднїцтво и плановане орґанизованє вистави нашого скарбу у Бардейовских купельох, у Словацкей, предлужи ше з публикованьом мастер роботох з обласци руского язика, Завод будзе софинансовац рижни роботнї и фахово едукациї з обласци култури, як и зборнїк наукових роботох, а потрима и Фестивал „Ружова заградка”. Вєдно з другима заводами у планє витворенє театралней представи на вецей язикох, а будзе предлужена робота на ищє єдним капиталним проєкту – обявйованю троязичней моноґрафиї о историї Руснацох на просторе Войводини и Републики Сербиї.

Проєкт „Карпатски паралели”, вєдно з Фондом за отворене дружтво (за цо ЗКВР ма наменски средства) будзе предлужени и у тим року, а будзе ше конкуровац и за наменски средства за видаванє кнїжки о Михайлови Лїкарови старшому, єдному з перших руских учительох, и його фамелиї, як и за видаванє кнїжки о творчосци академика Юлияна Тамаша.

ЗКВР предлужи помагац и роботу наших КУД, як предложене – тераз прейґ проєкту „Пестованє и афирмованє нєматериялного скарбу Руснацох”, а пре винаходзенє нового моделу финансованя того проєкту, на схадзки предложене же би ше отримало заєднїцки сход Управного одбору ЗКВР и Одбору за културу Националного совиту Руснацох, дзе би ше бешедовало и о евентуалним новим способе централней преслави нашого националного швета.