Потребне:

1 банана – длугока 15 цм и висока 1,5 цм

2 мандарини – ширина 4цм, висина 2 цм

1 помаранче (єдна и пол длань)

27 бобки сухого грозна

6 бадеми

1 суха смоква

2 сухи кайси

40 заренка нару.

Способ приготовйованя:

Овоц добре розмерац, очисциц, порезац и помишац у мисочки.

По смаку мож додац цимет и хлєбичoк, а Максим часто є зоз варену рискашу або даєдну другу житарку.