Сутра Централна свечаност поводом националног празника Русина

БИКИЋ/ШИД – Поводом 17. јануара, националног празника Русина у Србији, сутра ће у Бикићу бити Централна прослава националног празника, а део програма биће одржан и у Шиду.

Централна свечаност у Бикићу почиње у 15,30 часова промоцијом монографије о Русинима у Бикић Долу, у 17 часова у Цркви Успенија Пресвете Богородице у овом месту биће одржана свечана Литургија, а у 18,15 часова у Дому културе у Бикићу биће отворена изложба ликовних радова мМаријане Барна и Олгице Лукач, као и Етно-сто.

Програм Централне свечаности ће бити продужен у Шиду, у Библиотеци „Симеон Пишчевић“ у 19,15, где ће бити отворена изложба ликовних радова Анђелке Античевић и Драгице Живковић-Леле, а у 20 часова у сали Културно-образовног центра биће Свечана академија.

Централна прослава ће бити завршена у Беркасову, уз коктел за учеснике и госте у Ресторану „Далас“.