Жимна габа польопривреди нє направела векши чкоди

ВОЙВОДИНА – Жимна габа польопривреди нє спричинєла вельки чкоди. Продукция млєка зменшана лєм за коло 10 одсто, понеже млєчни крави на менших фармох, дзе цеплотна изолация слабша, у тих жимних дньох можу давац менєй млєка, а зменшани урожаї жита ше проґнозує насампредз прето же є нє пошате у оптималним чаше, преноши РТВ Войводини думанє фаховцох.

Шнїг котри спаднул пред даскельома днями углавним позитивно уплївує на векшину жимских шацох и на овоцнїки, а завадза лєм продукциї у пластенїкох, бо барз нїзки температури вимагаю догриванє, цо звекшує трошки, а зменшує рентабилносц продукциї у пластенїкох.

Шнїг як цеплотни изолатор помогнє и лєгчейшому прежимйованю житу, окреме пошатому позно. Обаванє же будзе менєй жита як влонї присутне прето же вельки поверхносци пошати после оптималного термину, та таки жита до жими вошли слаби и нєодпорни на вельки мрази, а шнїг им лєм помага. Менєй жита будзе и пре факт же вєшенї пошати коло 100 000 гектари менєй.

Шнїг допринєше и акумулациї влаги у жеми, бо децембер бул сухи и на велїх польох влага була у дефициту. Терашня жимска влага барз значна за будуци ярнї и лєтнї розвой шицких землєдїлских културох, кед звичайно нєт паданя.

Мраз и шнїг у вельким чишлє редукую и чкодлївцох – глодарох, инсекти и хороти по польох, та мож обчековац же 2017. рок будзе здравши, кед слово о польопривредней продукциї.