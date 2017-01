РУСКИ КЕРЕСТУР – После того як перше з механїзацию и ручно почисцели шнїг на пияцу, коло каплїчки, опрез Спортскей гали и дзепоєдних других установох, цо були приоритети, роботнїки ЯКП „Руском” вчера од шнїгу и ляду почисцели и дражки у центре Руского Керестура и у парку.

Тиж ище баржей пороздрильовани шнїг з паркинґох у центре валалу, а як гварел директор „Рускому” Иґор Фейди, роботнїки и єдна превозка того ЯКП убудуце буду дежурац, пре благочасове реаґованє у случаю паданя векшого шнїгу.