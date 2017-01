Пошвидко конкурси за оправянє школох и дзецинских заградкох

НОВИ САД – Подпредсисдатель Покраїнскей влади и покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-заєднїци Михаль Нїлаш гварел за новосадски „Дневник” же пошвидко буду розписани конкурси за оправянє школских будинкох и дзецинских заградкох.

Спомнути секеретарият уж того мешаца розпише перши конкурс – за виробок проєктних документацийох за оправяня и инвестицийни укладаня до обєктох у образованю, як и за їх добудов, лєбо вибудов.

Як гварел Нїлаш, Покраїнска влада анкетовала вєдно 574 установи у образованю у Войводини (383 ОШ, 131 штредню школу, 44 предшколски установи и 16 доми школярох) и з нїх достати 2 455 вимоги за чечуци оправяня и инвестицийни отримованя будинкох и 155 вимоги за вибудов, лєбо добудов постояцих обєктох.

– Стан добре спатрени, а за санированє потребни вєдно 11 милиярди динари, цо вельки средства. Прето зме направели приоритети, руководзаци ше з безпечносцу дзецох и квалитетом образованя. Предкладаме же би Покраїна у наступних трох рокох обезпечела по милиярду динари, подобна проґноза и за Републику, а остаток потребного пенєжу же би ше обезпечело на уровню локалних самоуправох и з ЕУ фондох – гварел Нїлаш.

За виводзенє роботох на будинкох образованих установох конкурс плановане розписац у маю, лєбо юнию и за тоту намену у покраїнским буджету ище нє обезпечени средства, алє буду з його ребалансом, гварел Нїлаш.

Покраїнски секретар за образованє визначел и же у фебруаре будзе розписани конкурс за реґресованє превозу штредньошколцох, за цо у буджету Войводини обезпечени 187 милиони динари, а за средства конкурую локални самоуправи, хтори за тоту намену и сами обезпечую часц пенєжу.

– У фебруаре буду розписани конкурси и за други проєкти у образованю, як цо то за модернизованє настави и з хторима будзе злєпшана настава у школох и дзецинских заградкох, а за тоти конкурси опредзелєни 80 милиони динари – гварел Михаль Нїлаш.