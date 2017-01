Похвалєне пестованє мултиязичносци и мултикултуралносци у Войводини

НОВИ САД – Предсидателька Конґресу локалних и реґионалних власцох Совиту Европи (СЕ) Ґудрун Мослер-Торнстром, котра у нащиви Сербиї, виявеча вчера у Новим Садзе же Войводина ма одличну репутацию у Европскей униї и похвалєла напруженя покраїнскей администрациї на очуваню мултиязичносци и мултикултуралносци.

Ґудрун Мослер-Торнстром на вчерайшей схадзки з предсидательом Покраїнскей влади Иґором Мировичом гварела же резултат Войводини у тей обласци нє лєм „слово на паперу”, алє го видно и у пракси – сообщенє з Покраїнскей влади.

Предсидателька Конґресу локалних и реґионалних власцох СЕ поволала Войводину и Сербию же би тот приклад добрей пракси представели другим европским реґионом на шветочносци з нагоди 25-рочнїци Европскей грамоти о реґионалних и меншинских язикох, у октобру.

Премиєр Мирович винєсол характеристики Покраїни Войводини и представел механїзми и активносци покраїнскей администрациї на очуваню демократских и европских вредносцох Войводини, додаваюци же Войводина жада интензивнєйше сотруднїцтво и з Конґресом локалних и реґионалних власцох СЕ. Сербия и Войводина уж маю вецейрочне и добре сотруднїцтво зоз Совитом Европи, а през диялоґ и черанку искуствох, тото сотруднїцтво може буц унапредзене.

Як сообщене з Покраїнскей влади, у розгваркох визначене же ше Войводина стара о защити 28 националних заєднїцох, цо видно и през потримовку покраїнскей и локалних администрацийох роботи националних совитох, заводох за културу и других институцийох и установох меншинских заєднїцох.

Представена и институция Покраїнского защитнїка гражданох и наглашене же у Войводини таки институциї постоя и на локалним уровню цо, по словох Мировича, „добри модел хтори би требало прешириц и на други реґиони”.