Ютрейши ТВ Маґазин и „Широки план” пошвецени Националному швету

НОВИ САД – У термину ютрейшого ТВ маґазину и фамелийного маґазину „Широки план” буду емитовани звити з програмох и знїмок Шветочней академиї на Централней шветочносци означованя Националного швета Руснацох у Сербиї у Бикичу.

Програма по руски на Другей програми РТВ Войводини на ютре почнє на 20 и тирва до 22,30 годзин.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (после емисиї „Добри вечар, Войводино”).

Реприза „Широкого плану” будзе на пондзелок на 9 и на соботу на 16 годзин.