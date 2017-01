Националне швето вчера означене у Вербаше

ВЕРБАС – З пригодну програму, Националне швето Руснацох у Сербиї у Вербаше означене вчера, 13. януара, у просторийох КПД „Карпати”.

Шветочну шпиванку Руснацох у Сербиї „Браца Русини”, з хтору шветочносц почала, одшпивала Мишана жридлова ґрупа КПД „Карпати”, хтора на програми одшпивала ище даскельо шпиванки. У музичней часци програми участвовали и школярки Аґата Ковач и Кристина Будински.

Програму водзела Ана Медєши, а Александра Лендєр пречитала даскельо историйни податки о живоце Руснацох, а потим и циркуларну винчованку Националного Совиту Руснацох – текст о Руснацох на тих просторох др Якова Кишюгаса.

По законченю програми, на хторей присуствовал и член Општинскей ради Општини Вербас Ґоран Пейович, предсидатель КПД „Карпати” др Деян Загорянски найзаслужнєйшим членом Дружтва уручел плакети, а по програми у просторийох „Карпатох” отримани Торба-бал.