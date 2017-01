Бикичанє нєшка домашнї Централней шветочносци з нагоди Националного швета Руснацох

БИКИЧ/ШИД – У Бикич Долу нєшка, 14. януара, будзе Централна преслава Националного швета Руснацох у Сербиї, хтору Бикичанє пририхтали вєдно зоз Заводом за културу войводянских Руснацох и окремним Орґанизацийним одбором, а з вельку потримовку Општини Шид. Програма витворена и у сотруднїцтве з Националним совитом (НС) Руснацох и його Подручну канцелариї у Бикичу, Месну заєднїцу Бикич Дол, КУД „Иван Котляревски”, Основну школу „Сримски фронт” и Здруженьом женох „Бикичанки” з Бикичу, як и з Библиотеку „Симеон Пищевич” и Културно-образовним центром зоз Шиду, понеже часц нєшкайшей програми будзе и у Шидзе.

Централна шветочносц у Бикичу почнє на 15,30 г. з промоцию моноґрафиї о Руснацох у Бикич Долу, хтору по руски и по сербски пририхтала ґрупа авторох и видата є з нагоди Националного швета, а промоция будзе у просторийох Основней школи.

На 17 г. у церкви Успения Пресвятей Богоридици у тим месце будзе Архиєрейска благодарна Служба Божа, а у Доме култури у Бикичу на 18,15 г. будзе отворена вистава подобових роботох малярки з Беркасова Олґици Лукач и ручних роботох Миряни Барна зоз Шиду, а там домашнї пририхтую и етно-стол.

Програма Централней шветочносци будзе предлужена у Шидзе, дзе у Библиотеки „Симеон Пищевич” на 19,15 г. будзе отворена вистава подобових роботох Андєлки Античевич з Беркасова и Драґици Живкович зоз Шиду.

На 20 г. у сали Културно-образовного центру у Шидзе будзе Шветочна академия, на хторей участвую домашнї з КУД „Иван Котляревски”, Мишани хор Дому култури Руски Керестур и Катедралней церкви св. о. Миколая, Тамбурови оркестер керестурского Дому култури и його Дзивоцка шпивацка ґрупа, шпивацки дует Драґица Романяк-Драґана Ґлувня Бабич з Бикичу, соло-шпивачка Ана Римар з Петроварадину, Дзивоцка шпивацка ґрупа КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова, Хлопска шпивацка ґрупа Руского културного центру з Нового Саду, рецитаторка Александра Лендєр з Вербасу и ґлумец Владимир Балащак зоз Сримскей Митровици.

Обчекує ше же на Шветочней акдемиї Националне швето Руснацом у Сербиї повинчую представителє висших уровньох власци и локалней самоуправи, як и чолнїки з нашей заєднїци.

Централна преслава Националного швета на ютре вечар будзе закончена у Беркасове, з коктелом за учашнїкох и госцох у Ресторанє „Далас”.