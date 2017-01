ҐОСПОДЇНЦИ – По Служби Божей, вчера, 15. януара, у парохиї грекокатолїцкей церкви св. Архангела Михаїла у Ґосподїнцох отримана Рочна скупштина Церковного одбору.

Предсидатель Церковного одбору Владимир Иванов присутним винєсол звит о роботи у прешлим року и план роботи за 2017. рок, а як гварел на схадзки – шицки роботи виплацени. Того року Одбор будзе зберац добредзечни прилог за дальше заменьованє столкох опрез олатару.

Дзень пред тим, всоботу, 14. януара, на Служби Божей, хтору служел ґосподїнски парох о. Михаил Холошняй, пречитана и парохийна статистика, по хторей у Ґосподїнцох єст сто седемдзешат парохиянох, а у 2016. року було пейц кресценя, два винчаня и три хованя.