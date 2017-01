СЕРБИЯ – Од нєшка по штварток у векшей часци нашей жеми мож обчековац шнїг и барз нїзки температури, сообщел Републични гидрометеоролоґийни завод (РГМЗ).

Температури годни буц од -10 по -4 ступнї, а локално и нїзши. Найвисши дньово температури буду од -4 по 0, а хмари зоз слабим шнїгом ше з югозаходу преширя и на други часци Сербиї.

По штварток з часу на час будзе падац шнїг, а од пиятку, 20. януара, мож обчековац вихвильованє, без паданьох, наведли з РГЗМ.