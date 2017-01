Штредньошколци най ше приявя пре безплатни превоз

ЖАБЕЛЬ – З Одлуку Скупштини општини Жабель оможлївени безплатни превоз у медзимесним транспорту за школярох котри жию на териториї општини, алє пре Закон о защити податкох Општинска управа нє може дойсц до поадатку кельо таких школярох єст.

Прето штредньошколцох зоз шицких општинских местох котри ше школую у єдиней штреднєй школи у Жаблю, Општина поволує же би до Општинскей Управи цо скорей доручели потвердзенє о порядним школованю. Потвердзенє може превжац у Штреднєй школи „22. октобер” у Жаблю.