Покраїнска влада вимирела длуства, наявени инвестициї

НОВИ САД – У буджету Войводини витворени 5,6 милиярди динари суфициту, цо резултат шпорованя за остатнї шейсц мешаци и процесу реструктурованя длуства, цо законченеи тих дньох, гварел предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович.

Як преноша нашо медиї, Покраїнска влада запровадзи розвойну политику у двох обласцох, а то инвестициї до инфраструктури у цалей Войводини и директни пориви у обласци привреди.

– То децения поднїмательства, а през механїзми хтори ма Войводина жадаме порушац привредни активносци, додзельовац безповратни средства, прицаговац инвестициї и спричинїц природни рост – визначел Мирович.

Спомедзи инвестицийох у 2017. року Мирович визначел проєкт коридору през Войводину. Того року почнє процедура закончуюцей фази и ушоренє маєтних одношеньох. Того року будзе розписани и тендер за вибудов Клїнїчного центру у Новим Садзе, як и за ришованє питаня вибудови булевару у Новим Садзе, а медзи инвестициями и нови мост на беґелю Дунай-Тиса-Дунай.