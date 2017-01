Вистави на Централней шветочносци

БИКИЧ – У рамикох Централней шветочносци означованя Националного швета Руснацох, всоботу, 14. януара, у Доме култури у Бикичу отворени вистави малюнкох Олґици Лукач з Беркасова и ручних роботох Миряни Барна и Нади Кечкеш зоз Шиду, а пред Шветочну академию, у Шидзе вистава подобових роботох Андєлки Античевич з Беркасова и Драґици Живкович зоз Шиду.

Шицки вистави (у Бикичу и Шиду) отворела о.д. директора Заводу за културу войводянских Руснацох Ивана Дудаш, а з тей шветочней нагоди у обновеней сали Дому култури у Бикичу бул порихтани и богати етно-стол з традицийнима рускима єдлами. Етно-стол и салу, украшену з рускима ручнїками и партками, пририхтали Бикичанки.

Шветочна нагода у Бикичу вихаснована и же би предсидатель Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох Сашо Сабадош дзецом-школяром з Бикичу, Привиней Глави и Беркасова придал окремни дарунки, як знак потримовки и стимулу за виучованє руского язика у тих местох, хтори обезпечени зоз средствох спомнутого цела.

Вистави подобових роботох дакедишнїх просвитних роботнїцох Античевичовей и Живковичовей, котри ше з малярством занїмаю аматерски, орґанизовани у Библиотеки „Симеон Пищевич” у Шидзе, а на отвераню шицких виставох присуствовала вельочислена публика.