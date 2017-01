Служба Божа и як подзекованє на дару националней припадносци

БИКИЧ – У рамикох Централней шветочносци Националного швета Руснацох всоботу, 14. януара, у церкви Успения Пресвятей Богородици у Бикич Долу апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї владика Георгий Джуджар предводзел благодарну Архиєрейску Службу Божу, а сослужели о. Владислав Варґа, о. Михайло Режак, о. Владислав Рац, о. Юлиян Рац, о. Владимир Еделински Миколка, о. Дарко Рац, о. Алексий Гудак и римокатолїцки парох у Шидзе о. Никица Бошнякович.

На початку одшпиване „Многая лїта”, Євангелию читал о. Дарко Рац, а у казанї владика Георгий привитал шицких и наглашел же нашо шерца тераз полни, бо нам ище одгукую слова радосней подїї прихода Исуса Христа на тот швет, пре нашо спашенє.

– Славиме и Дзень Руснацох и намагаме ше зоз шицкима можлївосцами дзвигнуц свидомосц о националней и духовней припадносци, за цо зме од Господа Бога одредзени. Кажда национална припадносц од Бога, и прето є мила. Зоз Службу Божу сцеме подзековац за дар националней припадносци. През длуги роки зме крачали и тераз зме ту – гварел владика, визначуюци и же Бикич ма чесц буц домашнї преслави Националного швета и подзековал Господу Богу и основоположительом Бикичу.

– Нєшка видзиме же ше и нашо предки старали мац свой духовни дом там дзе пришли, и дзекуєме шицким котри нє допущели же би ше прервало духовну нїтку. Нєшка на нас велька одвичательносц предлужиц традицию, же би ше чуло Боже слово. Модлїме ше за шицких учашнїкох преслави того швета и за каждого припаднїка нашого народу – гварел владика Георгий.

Пре технїчни причини, на початку вечаршей благодарней Служби у церкви нєстало струї, алє то нє завадзало же би ше ю, лєм при швичкох, одслужело як то и узвичаєне.

На благодарней Архиєрейскей Служби були и шестри служебнїци, народна посланїца Олена Папуґа, чолнїки Националного совиту Руснацох, началнїк Општинскей управи Шид Ромко Папуґа и старостка Решова зоз Словацкей Хелена Ямрошковичова. Нєвелька церква у Бикичу була аж цесна за шицих домашнїх и госцох котри допутовали з других местох на Централну шветочносц.