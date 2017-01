Централна шветочносц почала з промоцию моноґрафиї „Бикич Дол“

БИКИЧ – Централна шветочносц означованя Националного швета Руснацох у Сербиї всоботу, 14. януара у Бикичу почала з промоцию моноґрафиї „Бикич Дол“ ґрупи авторох, хтора отримана у Подручней школи Основней школи „Сримски фронт“ зоз Шиду.

Духовну часц моноґрафиї представел парох у Беркасове и Бикичу о. Владимир Еделински Миколка, а Дарко Бобаль бешедовал о ґеоґрафским положеню валалу, як и о педолоґийних, гидролоґийних, климатских и морфолоґийних характеристикох Бикичу, та о спорту у валалє, насампредз о историяту ОФК „Бикич”.

Предсидателька Здруженя женох „Бикичанки“ Невенка Бобаль представела активносци спомнутого здруженя од снованя 2009. року, а предсидатель Совиту Месней заєднїци Бикич и тамтейшого КУД „Иван Котляревски“ Деян Бобаль бешедовал о вязох зоз „старим крайом“ и о „горняцким язику“.

Зденко Лазор присутним виложел прегляд розвою просвити и култури у валалє – од снованя школи пред Другу шветову войну, здогаднул и на роботу першого учителя Михайла Ковача, як и на снованє КПД „Иван Котляревски“ по войни.

На промоциї представени и роботи у моноґрафиї археолоґа-кустоса Радована Сремца и Бранислава Лазора, а подпредсидателька Националного совиту (НС) Руснацох Наташа Еделински Миколка пречитала виривки з рецензийох на моноґрафию академика Миколу Мушинки и проф. др Янка Рамача.

Промоцию з двома шпиванками збогацела Младша мишана шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, а моноґрафия представена и на видео-биме.

Кнїжка представена пред числену публику, а на промоциї були и предсидатель Скупштини општини Шид Велимир Ранисавлєвич, покраїнски посланїк у Скупштини АП Войводини Здравко Симич зоз Шиду, член Општинскей ради Мита Аврамов, началнїк Општинскей управи Шид Ромко Папуґа, заменїк предсидателя НС Руснацох Йовґен Мудри, подпредсидатель НС Микола Шанта, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, о.д. директора Заводу за културу войводянских Руснацох Ивана Дудаш, старостка Решова Хелена Ямрошковичова, з делеґацию зоз Словацкей Републики, директорка НВУ „Руске слово“ Мартица Тамаш, Ирина Папуґа спред Дружтва за руски язик, литературу и културу, нашо священїки и други.