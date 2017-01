Почитованє ровноправносци и правох

БИКИЧ/ШИД – Спред локалней самоуправи Националне швето Руснацох на Шветочней академиї всоботу, 14. януара, повинчовал заменїк предсидателя Општини Шид Зоран Семенович, котри з тей нагоди поздравел шицких припаднїкох рускей националней заєднїци, медзи котрима, як гварел, и велї його мили приятелє.

– Велька чесц же з нагоди Националного швета Руснацох можем повесц же Општина Шид – єдна з локалних самоуправох дзе жию найвецей Руснаци – почитує ровноправносц и сполнює шицки права хтори припадаю меншинским заєднїцом. Тота часц Сриму и нашей красней Войводини вше була центер миґрацийох и прето єст места за шицких котри жадаю жиц вєдно, зложно и у мире – гварел заменїк предсидателя Општини Шид Зоран Семенович, а на Академиї були и предсидатель Скупштини општини Шид Велимир Ранисавлєвич и началнїк Општинскей управи Ромко Папуґа.

У мено покраїнских власцох на Академиї присуствовали подпредсидателє Скупштини АП Войводини Снежана Седлар, котра и окреме повинчовала швето, и Мирослав Васин, а у мено Покраїнскей влади и єй предсидателя Иґора Мировича, Националне швето Руснацох повинчовал заменїк Покраїнского секретара за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци Милан Ковачевич.

– Остатнї час шицких нас, та и руску националну заєднїцу, трапи велька бриґа, а то зменшанє числа жительства. Прешвечел сом ше особнє яку „лєвовску” борбу чолни особи Националого совиту Руснацох, з хторим наш Секретарият цесно сотрудзує, водза же би ше стан пременєло на лєпше. Прето ми чесц на тей шветочней подїї и за Ваш вельки дзень повесц же зме з Националним совитом догварели вельки проєкт, дзе Покраїнска влада и Влада Сербиї буду финансовац школованє и змесценє школярох з рускей националней заєднїци у Руским Керестуре – наявел Ковачевич на Централней шветочносци з нагоди Национачлного швета Руснацох у Сербиї.