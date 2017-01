Предлужуєме одвичательносц пред историю и вичносцу

БИКИЧ/ШИД – Националне швето Руснацом на Шветочней академиї всоботу, 14. януара, у Културно-образовним центре у Шидзе, повинчовали чолни особи з нашей заєднїци, представителє покраїнскей администрациї и Општини Шид хтора, як тогорочна домашня локална самоуправа, значно потримала орґанизованє популарно воланого Дня Руснацох.

Апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї кир Георгий Джуджар бешедовал о духовней димензиї Националного швета, визначуюци же ше з тей нагоди зоз шицкима своїма моцами намагаме пребудзиц, подзвигнуц и порушац свидомосци о националней и духовней припадносци, хтори нас отримали и приведли ту дзе зме нєшка.

– Национална припадносц дата од Бога, и прето є добра и мила. Нєшка ше здогадаме и предкох котри знали оценїц цо наисце важне за националне и духовне отриманє, знали важносц мац свою Церкву. Здогадаме ше и основоположнїкох, тих котри вдерели тварди фундаменти нашого националного, духовного и културного живота, ткали тоту нїтку и нам ю придали. Прилапели зме предлужиц тоту роботу и обовязку, як и одвичательносц пред историю и вичносцу – поручел кир Георгий и повинчовал щешлїве, радосне и благословене Националне швето, як надхнуце и нагоду за обнову заєднїци.

Предсидатель Националного совиту (НС) Руснацох Славко Рац визначел же преслава Националного швета Руснацох, хторей домашнї Бикич, дзешата по шоре од кеди сполнюєме тото право, цо саме по себе красни ювилей, алє и потвердзенє же Националне швето Руснацох зажило и прилапене є у рускей заєднїци, як и други нашо символи – шветочна шпиванка, застава и герб, цо доказує же любиме и почитуєме свойо.

– Шицки ми котри зме ту на Централней шветочносци знаме цо значи националне чувство за єство нашого народу. Медзитим, мушиме допрец и до шицких котри националне чувство у себе поцисли и забули свой национални идентитет. Прето апелуєм на шицких же бизме були „апостоли Руснацтва” у заєднїци, бо то сама нє може поробиц анї єдна институция, анї поєдинєц. Двацец перши вик почал як вик миґрацийох, и без будзеня свидомосци у цалим народзе – обавам ше же перспективу нє будземе мац. Алє ше наздавам же шицки вєдно, хто як найлєпше може, предлужиме тоту роботу до хторей през вецей як 260 роки за нами уткани телї животи и судьби – гварел предсидатель НС Руснацох Славко Рац на Шветочней академиї з нагоди Националного швета.

На програми всоботу вечар у Шидзе окреме привитани и народна посланїца Олена Папуґа, амбасадор України у Сербиї Олександер Александрович, члени НС Руснацох, руских културних дружтвох, установох и институцийох, священство, чолни особи наших медийох, представителє Руснацох з Горватскей, представителє локалних самоуправох дзе жию Руснаци и националних совитох других меншинских заєднїцох, помоцнїк покраїнского секретара за привреду Серґей Тамаш и о.д. директора Заводу за културу войводянских Руснацох Ивана Дудаш.