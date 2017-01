Отримана дзешата Централна преслава Националого швета Руснацох у Сербиї

БИКИЧ/ШИД – З интонованьом гимни Републики Сербиї и шветочней шпиванки Руснацох у Сербиї, хтори одшпивал Мишани хор Дому култури Руски Керестур з провадзеньом Тамбурового оркестру Дому култури Руски Керестур, под дириґенством Мирона Сивча, всоботу, 14. януара вечар почала Шветочна академия на Централней шветочносци з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї, хторей того року домашнї бул Бикич Дол. Академия отримана у сали Културно-образовного центру у Шидзе.

Означованє Националного швета Руснацох, та з тим и Централна шветочносц, того року отримана дзешати раз, а Националне швето – 17. януар, здогадує на орґанизовани приход перших Руснацох до Бачкей. Того року ше наполнюю уж 266 роки як Франц Йозеф де Редл, совитнїк царици Мариї Терезиї и администратор Кральовско-державного Бачкого дистрикту у Зомборе, 17. януара 1751. року подписал контракт о насельованю 200 руских грекокатолїцких фамелийох на тедишню пусту Вельки Керестур, цо перши урядови документ о насельованю Руснацох на тоти простори.

После привитних словох представительох Општини Шид, чолнїкох Руснацох и Покраїни Войводини, публики ше з двома народнима шпиванками перши представели домашнї – Мишана и Женска шпивацка ґрупа КУД „Иван Котляревски” з Бикич Долу, а писню „Тиха вода“, у дуету одшпивали Драґица Романяк и Драґана Ґлувня Бабич. За наступ их пририхтала Драґана Ґлувня Бабич, а на гармоники провадзел Боян Бабич.

Дзивоцка шпивацка ґрупа Дому култури Руски Керестур на Академиї участвовала з трома шпиванками – акапела „У Ганїчки на дворе” и „Чепце ви ю чепце“, а з провадзеньом горе спомнутого оркестру „Коло водички“. Тамбурови оркестер Дому култури, под дириґенством Мирона Сивча, провадзел векшину шпивачох на Шветочней академиї.

Александра Лендєр з Вербасу гуторела виривок з „Писнї Богови” Гавриїла Костельника (у прешпиву Михала Рамача), потим Мишана шпивацка ґрупа зоз Сримскей Митровици одшпивала „Ой, мешачку”, а соло-шпивачка Ана Римар з Петроварадину на Академиї интерпретовала Албинонийову композицию „Ададьо”, хтору присподобела Лара Фабияни.

На Шветочней академиї професийни ґлумец Театру „Добрица Милутинович” зоз Сримскей Митровици Владимир Балащак висловел свою авторску бешеду „То єден калап зоз сказкох”, Хлопска шпивацка ґрупа Руского културного центру з Нового Саду одшпивала два композициї – „Желєнєє жито” и „За далєким нєбосклоном”, а Дзивоцка ґрупа КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова шпиванки „Ишол мили“ и „Нїжей од валалу“.

По аранжману Мирона Сивча, Тамбурови оркестер Дому култури Руски Керестур и сам одграл Венчик руских шпиванкох, а на самим концу Академиї Хор Дому култури Руски Керестур и Катедралней церкви св. о. Миколая одшпивал композицию „З давен давна” Агнети Тимко, на текст Дюру Латяка, у аранжману Мирона Сивча, котри и дириґовал з Хором и Оркестром.

Як и остатнї даскельо роки, музични точки за Шветочну академию обдумала Агнета Тимко, конферансу написал Александер Мудри, а водзели ю Марина Сабадош и Златко Рамач.

За орґанизацию шицких програмох на Централней шветочносци Националного швета Руснацох у Сербиї бул задлужени окремни Орґанизацийни одбор, на чолє зоз Заводом за културу войводянских Руснацох, а з вельку потримовку Општини Шид.

Програми орґанизовани и у сотруднїцтве и з потримовку Националного совиту (НС) рускей националней меншини, Општини Шид, Месней заєднїци Бикич, Подручней канцелариї НС у Бикичу, Културно-уметнїцкого дружтва ,,Иван Котляревски” з Бикичу, ОШ „Сримски фронт”, Здруженя женох „Бикичанки”, Библиотеки „Симеон Пищевич” Шид и Културно-образовного центру Шид.