И на телевизиї буду програми на меншинских язикох

Прешло вецей як рок як приватизоване дакедишнє ЯП Радио Шид. Тота приватизация була медзи найдрагшима у Сербиї, а нєшка мож повесц же є успишна.

Нєшкайши РТВ „Коперникус” доо нє лєм же отримал постояцу програмну шему, цо му и обовязка по законских предписаньох, алє планує у 2017. року унапредзиц програму на меншинских язикох, а тиж и значно прешириц кабловску дистрибутивну систему. Тоти плани потолковал директор шидского РТВ „Коперникус” доо Никола Видич:

– Од самого снованя Радио Шиду 1969. року, тот медий окрем по сербски, програму емитовал и по руски и словацки. То затримане по нєшка кед шидски локални медий уж вецей як рок приватизовани. Нашо намаганє же бизме у 2017. року уведли и емисию на горватским язику на радийней програми, а тиж плануєме же би шицки три национални меншини мали и свойо ТВ емисиї. Же би ше то витворело, плануєме конкуровац за средства на републичним, покраїнским и локалним уровню. Же би тота идея коло порушованя тв програми на меншинских язикох зажила, можу помогнуц и национални совити спомнутих меншинских заєднїцох, бо то будзе на хасен и нам як медию, алє и меншинскей публики на подручу нашей општини – гвари директор РТВ „Коперникус” доо Никола Видич.

Видич, хтори бул директор и дакедишнього ЯП Радио Шид, чий снователь була СО Шид, надпомина же у децембре до стаємного роботного одношеня прията новинарка хтора програму пририхтує на словацким язику, а новинаре хтори програму рихтаю за радийски емисиї на руским и горватским язику, а тиж и кед програму буду рихтац за ТВ емисиї, буду мац гонорарни статус. Наш собешеднїк гвари же РТВ „Коперникус” доо и потераз, алє на сербским язику, провадзела значни подїї у рускей, словацкей и горватскей заєднїци на шидским подручу у форми прилогох и звитох хтори емитовани у порядних програмох. Кеди точно почню и тв емисиї на меншинских язикох, затераз ище нє мож повесц конкретни датум.

Окрем запланованого унапредзеня програмней часци, РТВ „Коперникус” доо предлужел розвивац и технїчни можлївосци кабловско-дистрибутивней системи (КДС), хтори тото подприємство на подручу городу уведло ище кед було у статусу явного општинского медия.

– КДС прешириме и на валали. Повязованє системи од Сримскей Митровици у напряме Шиду при концу, так же обчекуєме же по конєц априла буду повязани Бачинци и Ґибарец, потим валали Ердевик, Бинґула и Люба, а потим од Шиду и у напряме Беркасова. Од єшенї плануєме повязованє Ямени, Адашевцох, Моровичу, Вашици, Вишнїчева, Батровцох и Илинцох. У Шидзе реконструєме постояци КДС и осучаснюєме так же окрем тв програмох и звекшаного числа каналох од хторих у пакету маме аж 12 спортски програми, понукнєме и можлївосц хаснованя интеренета и фиксного телефона – гвари директор Видич.

Кельо тот дополнєни пакет будзе коштац, затераз нєт информациї, алє хаснователє хтори виберу лєм тв програму, за терашню предплату од 1 250 динари достаню вецей канали. План же би на подручу општини Шид РТВ „Коперникус” доо мал коло 10 тисячи приключки, односно предплатнїкох.