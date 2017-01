РУСКИ КЕРЕСТУР – Найстарши рускокерестурски Майсторски бал того року будзе отримани на соботу, 21. януара у керестурским Ресторанє „Червена ружа”, на хтори поволани шицки поднїмателє, алє и други заинтересовани.

Уходнїца на Бал 1 400 динари, будзе грац „Микс шоу бенд”, майстрове и привреднїки ше остараю за богату томболу, а уходнїци мож купиц у Аґенциї „ТИМ” Наталиї Емейди (Фрушкогорска 30), лєбо заручиц на тел. 064/27-25-051 (Владимир Емейди).