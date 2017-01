У Новим Садзе акция дарованя жимских якнох

НОВИ САД – Пре барз нїзки температури, алє и факт же кажди штварти граждан на гранїци худобства, у Новим Садзе порушана акция „Кед маш, принєш – кед нє маш, однєш”.

Прешлого пиятку опрез Ґалериї „Ла Виста” у улїци Мити Ружича гражданє ше орґанизовали и положели циву на хтору мож обешиц жимску якну, а людзе котрим є потребна можу ю шлєбодно вжац. Вистка о акциї ше швидко преширела прейґ дружтвених мрежох, та за два днї подзелєни коло 40 якни.

– Тота идея випатра рушела з Велькей Британиї, ми за акцию дознали прейґ дружтених мрежох и барз швидко зме одлучели подобну ю порушац и у Новим Садзе – гварела за 021 иницияторка акциї Весна Марош.

Хто нє ма пенєжи купиц якну, може присц и вжац хтора му одвитує, а кед дачийо дзецко преросло якну, може ю зачерац за векшу. Акция будзе тирвац покля тирваю нїзки температури, а орґанизаторе поволую людзох най приноша лєм якни за хаснованє и чисти.

Шицки котри ше жадаю уключиц до акциї, якну можу принєсц до Ґалериї „Ла Виста”, Мити Ружича 2, кажди роботни дзень од 17 до 23 годзин.