Вивожнїки житаркох очкодовани пре залядзени рики

СЕРБИЯ – Пре нєможлївосц плївби по Дунаю застановени вивоз жита, кукурици и сої, а окрем финансийних утратох пре можлїве розтарговнє контрактох з купцами, продукователє житаркох буду плациц и дополнююце лаґерованє, преноши Бета вияву директора Здруженя „Жита Сербиї” Вукосава Саковича.

Як гварел Сакович, у януаре було плановане вивесц 250 000 тони кукурици, вредносци 37 милиони еври, 40 000 тони сої за 15 милиони еври, та 100 000 тони жита, тиж за 15 милиони еври. Тот девизни прилїв вироятно виостанє.

– Лаґерованє ше мешачно плаци 1,5 одсто од вредносци роби – гварел Савкович и додал же нєпредвидзени трошки буду и финансованє каматох на задлужованє, прето же девизни средства од предатей роби нє сцигню на час, як плановане.