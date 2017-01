Нєшка починаю преподаваня за паприґарох и польопривреднїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре нєшка, 17. януара, будзе отримане перше преподаванє за паприґарох, заградкарох и польопривреднїкох, хторе орґанизує месне Здруженє продуковательох паприґи. Преподаванє будзе на 17 годзин у Ресторанє „Червена ружа”.

Преподаваня, углавним о гришкох у прешлорочней продукциї паприґи и совитох за наиходзацу сезону, презентациї рижних хижох хтори ше занїмаю з предаваньом репроматериялу за заградкарство и о одкупу паприґи, Здруженє паприґарох будзе орґанизовац по 9. фебруар – кажди вовторок и штварток, вше на 17 г. у спомнутим ресторанє.

Як дознава Рутенпрес, презентациї нашеньских, хемийних хижох и за минерални гної, у Руским Керестуре и того року будзе орґанизовц и подприємство „Аґрохома”. Преподаваня у орґанизациї того подприємства почню на стреду, 1. фебруара и буду ище 6., 8., 15. и 22. фебруара, тиж у Ресторанє „Червена ружа”, алє на 11 годзин.

Того року нє будзе отримана „Юарбисова” Жимска школа за польопривреднїкох, алє ше уключа до преподаваньох хтори буду отримовани, як цо будзе случай и з дзепоєднима другима фирмами хтори дотераз орґанизовали жимски преподаваня.