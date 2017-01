У Коцуре Националне швето Руснацох означене вчера

КОЦУР – У Доме култури у Коцуре вчера отримана шветочна програма з нагоди Националного швета Руснацох. Програму орґанизовала Подручна канцелария Националного совиту (НС) Руснацох у Коцуре.

Попри велького числа публики, програму провадзели и помоцнїк предсидателя Општини Ксения Бенце, член Општинскей ради Општини Вербас Душко Чутило, предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, коцурски парох о. Владислав Рац и предсидатель Совиту Месней заєднїци Коцур Желько Бєлан.

Програму водзел подпредсидатель НС и член Подручней канцелариї Совиту у Коцуре Микола Шанта, а у програми, зложеней з вецей литературних и музичних точкох, участвовали школяре Основней школи „Братство єдинство”, аматере КУД „Жатва” и писателє Серафина и Силвестер Макайово.

Циркуларну винчованку НС – пригодни текст о Руснацох на тих просторох др Якова Кишюгаса – пречитала Емилия Чизмар, а Микола Шанта на концу програми отримал бешеду вязану за Националне швето. По законченю програми бул коктел.