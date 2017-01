НАШО МЕСТА – Националне швето Руснацох у Сербиї нєшка, 17. януара, будзе означене и у местох дзе жию припаднїки нашей меншини.

Националне швето на 12 г. будзе означене у Дюрдьове и Кули, на 14 г. у Руским Керестуре, на 15 г. у Ґосподїнцох, на 18 г. у Новим Орахове, Суботици и Шидзе, а на 19 годзин у Новим Садзе.

У Беоґрадзе Швето будзе означене на ютре, 18. януара, на вечаршей Служби Божей з нагоди Богоявлєня.