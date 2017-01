Јуче у Куцури обележен Национални празник Русина

КУЦУРА – У Дому културе у Куцури јуче је одржан свечани програм поводом Националног празника Русина. Програм је организовала Подручна канцеларија Националног савета (НС) Русина у Куцури.

Осим многобројне публике, програм су пратили и помоћник председника Општине Врбас Ксенија Бенце, члан Општинског већа Општине Врбас Душко Ћутило, председник Извршног одбора НС Жељко Ковач, куцурски парох о. Владислав Рац и председник Савета Месне заједнице Куцура Жељко Бјелан.

Програм је водио потпредседник НС и члан Подручне канцеларије Савета у Куцури Никола Шанта, а у програму, састављеном од више књижевних и музичких тачака, учествовали су ученици Основне школе „Братство јединство“, аматери КУД „Жатва“ и писци Серафина и Силвестер Макаји.

Циркуларну честитку НС – пригодан текст о Русинима на овим просторима др Јакова Кишјухаса – прочитала је Емилија Чизмар, а Никола Шанта је на крају програма одржао говор везан за Национални празник. После програма организован је коктел.