До рускей заєднїци уключиц младих Руснацох

НОВИ САД – Националне швето Руснацох у Сербиї у Новим Садзе означене вчера вечар, 17. януара, у просторийох Руского културного центру (РКЦ), зоз шветочну програму членох РКЦ.

После гимни Сербиї и шветочней шпиванки Руснацох, хтори одшпивал Хор „Гармония”, госцох привитала директорка РКЦ Наташа Макаї Мудрох, а насампредз народну посланїцу у Скупштини Сербиї Олену Папуґову, заменїка предсидателя Националного совиту (НС) Руснацох Йовґена Мудрия, пароха новосадского о. Юлияна Раца, членох Националного совиту Руснацох и шицких присутних.

Народна посланїца и членїца НС Руснацох Олена Папуґа на програми бешедовала о вше векшей миґрациї младих Руснацох до Нового Саду и потреби наших институцийох же би их вязали за руску заєднїцу, а у тим, як гварела, вельку улогу ма наша церква и Руски културни центер. Тиж так, требало би роздумовац и о снованю єдного оддзелєня по руски у даєдней новосадскей предшколскей установи, односно руского оддзелєня у даєдней з новосадских основних школох, гварела Папуґова.

У културно-уметнїцкей програми з вецей шпиванками участвовал Хор „Гармония”, члени РКЦ и школяре основних и штреднїх школох котри виучую руски язик, а пречитана и циркуларна винчованка НС Руснацох з нагоди Швета – текст др Якова Кишюгаса. После програми орґанизовани коктел и друженє.

Пред програму у просторийох РКЦ отворена перша самостойна вистава подобових роботох Якима Бульчика з Нового Саду (1927, родом з Дюрдьова, жил и робел и у Вербаше), а виставу отворела Ирина Папуґа.