Швето перши раз означели нє у своїх просторийох

СУБОТИЦА – Руснаци у Суботици нашо Националне швето преславели вчера, 17. януара, на дзень швета, а програма Дружтва Руснацох у Суботици з тей нагоди отримана у просторийих Здруженя Македонцох „Илинден”, дознава Рутенпрес од предсидателя Дружтва Ивана Гардия.

У пригодней програми Иван Гарди пречитал циркуларну винчованку Националного совиту Руснацох – пригодни текст др Якова Кишюгаса, а Мишана шпивацка ґрупа Дружтва одшпивала два руски шпиванки.

На шветочносци присуствовали и заменїца городоначалнїка Суботици др Етела Єринкич и члени Здруженя Македонцох, а як гварел Гарди, то перши раз же Дружтво Руснацох у Суботици нашо Националне швето означує як „безквартельош”.