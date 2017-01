У полним Руским доме и рецитал о нашей историї

НОВЕ ОРАХОВО – У Новим Орахове Националне швето Руснацох преславене вчера, 17. януара, з програму у Руским доме, а присутних привитала координаторка Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у тим месце и од нєдавна нова предсидателька КУД „Петро Кузмяк” Татяна Дудаш.

Наймладши члени ораховского КУД „Петро Кузмяк” – Даниєла Бицок, Дюри Гуняди, Хунор Надь, Марина Барна, Кристиан Колошняї и Лана Горват рецитовали стихи руских писательох, а народни руски звичай „По шпиваню”, збогацени з танцом, виведла Дзецинска фолклорна ґрупа Дружтва, з провадзеньом Тамбурового оркестру.

Програма закончена з рециталом хтори пририхтали и виведли члени старшей Драмскей секциї, а у хторим зоз словами нашого нєдавно упокоєного публицисту Мирона Жироша присутних здогадли на историю Руснацох, на перши роки доселєня до Орахова, на будованє хижох, на значєнє цеплоти дома.

Рецитал за тоту нагоду пририхтани и як подзекованє и памятка на Жирошову нєвичерпну роботу и помоц при твореню кнїжки „Руснаци у Новим Орахове”. Цали рецитал бул преткани з нїтками рускей шпиванки, у виводзеню Тамбурового оркестру и солисти Владимира Маґоча.

Програма закончена з ораховску шпиванку „Кед зме були у Чику”, а по програми отримани коктел.

На означованю Националного швета Руснацох у Орахове присуствовали и предсидателька Совиту Месней заєднїци Нове Орахово Гайналка Шипош, представителє здруженьох гражданох з Орахова, Руснаци з Бачкей Тополї и Орахова, и други.