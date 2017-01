Нє забувац свою виру, язик, културу и традицию

ШИД – З пригодну програму преткану зоз здогадованьом на историйну подїю приселєня Руснацох на тоти простори, з красним писаним словом и руску шпиванку, у

Руским доме у Шидзе вчера означени 17. януар – Националне швето Руснацох у Сербиї.

У програми участвовали Зденко Лазор, Саня Тиркайло, Старша мишана шпивацка ґрупа и Младша мишана шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“, а парох у Шидзе о. Михайло Режак, винчуюци швето, гварел же ше Руснаци на тоти простори населєли же би ту остали, як и же би тото швето мало буц присутне кажди дзень медзи Руснацами же би нє забули свою виру, язик, културу и традицию.

З нагоди швета у сали Руского дому була и вистава малюнкох Олґици Чизмар зоз Шиду, а после официйней програми, на коктелу предлужене друженє з руску шпиванку.