Шветочносц и у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – У просторийох Месней заєднїци Ґосподїнци вчера треци раз за шором отримана шветочносц з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї. После гимни Сербиї и шветочней шпиванки Руснацох у Сербиї, присутних привитал и швето повинчовал член Орґанизацийного одбору за орґанизованє швета у тим месце Владимир Салонски.

Швето Руснацом у Ґосподїнцох повинчовали подпредсидателька Скупштини општини Жабель Милица Виславски, предсидатель Совиту Месней заєднїци Ґосподнїци Борис Страживук и представителька Подобовей колониї „Стретнуце у Боднарова” Любина Пантич.

У пригодней програми участвовали члени дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко” и ОШ з Дюрдьова – Яким Гарди пречитала циркуларни текст Националного совиту о Руснацох на тих просторох др Якова Кишюгаса, а писнї о Руснацох пречитали школярки ОШ руских оддзелєньох Єлена Горняк и Валентина Салаґ.

По програми, на хторей присуствовали представителє ґосподїнскей ОШ, Церковного одбору грекокатолїцекй церкви у тим месце, представителє дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко”, на чолє з предсидательом Миколом Кухаром, як и други, пририхтани коктел, а шветочносц орґанизовала Подручна канцелария Националного совиту Руснацох у Дюрдьове.