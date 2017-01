През бависко о прешлосци Руснацох

ДЮРДЬОВ – З нагоди Националного швета Руснацох, вчера 17. януара, у Основней школи „Йован Йованович Змай” у Дюрдьове на шицких годзинох у шицких класох пречитани текст о значносци того дня за Руснацох и о приселєню на тоти простори.

У руских оддзелєньох нїзших класох учительки школяром бешедовали о прешлосци Руснацох, а у висших класох руских оддзелєньох, и на годзинох факултативного виучованя руского язика, школяре поровновали дакедишнї и терашнї способи живота, школство, бешедоване о рускей литератури, науки и язику.

У Дюрдьове Националне швето означене и у Оддзелєню „Дюрдєвак” Предшколскей установи, дзе дзецом з мишаней ґрупи бешедоване о Руснацох и значносци вчерайшого швета.

Попри спомнутого, дзеци рисовали герб Руснацох, правели фитюли з паперу и рисовали руски ручнїки, а потим их прикрашовали. Тиж патрели и знїмки о народних обичайох Руснацох, а потим з капущанїками, хтори за нїх пририхтала їх воспитачка, погосцели дзеци зоз шицких воспитних ґрупох у Оддзелєню.