Националне швето и на годзинох у Школи и дзецинскей заградки

РУСКИ КЕРЕСТУР – Националне швето Руснацох у Сербиї, 17. януар, вчера традицийно означене и у воспитно-образовних установох у Руским Керестуре – у Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” и у керестурскей дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби” з Кули.

У Школи швето визначене на окремних паноох, на руским и на сербским язику, а на обидвох язикох пририхтани и пригодни текст пошвецени швету и пречитани є на першей наставней годзини у шицких оддзелєньох Школи.

Попри тим, школяре нїзших класох ОШ зоз своїма учительками и рисовали на тему Националного швета, вифарбйовали националну заставу и герб, цо потим виложене у учальньох.

У дзецинскей заградки „Цицибан” Националне швето Руснацох означене з рижнима змистами, присподобено возросту наймладших Керестурцох. Предшколски дзеци пред и на дзень швета бешедовали о присельованю на тоти простори, о рускей традициї, способе живота и култури, а потим нащивели и Музейну збирку у Замку. Младши дзеци, през розгварку зоз своїма виховательками и рижни ручни роботи, тиж упознали одредзени сеґменти историї Руснацох.