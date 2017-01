Знаме ше позберац коло свойого

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як то дзешецрочна традиция, Рускокерестурци Националне швето Руснацох у Сербиї означели на шветочносци у „Хорскей сали” Дому култури, хтора отримана вчера на 14 годзин. Почала з гимну Републики Сербиї „Боже правде” и нашу шветочну шпиванку „Браца Русини”, як и з пригодним текстом о историйней подлоги швета, хтори пречитал Александер Мудри.

Шветочносц орґанизовал Национални совит (НС) Руснацох з Домом култури Руски Керестур, а на нєй були руководителє, лєбо представителє керестурских установох, институцийох орґанизацийох, здруженьох и привреднїки.

Шицких привитал предсидатель НС Славко Рац, котри присутним повинчовал швето и подзековал им же го за прешли 10 роки щиро прилапели, цо и доказ же ше, як гварел – „знаме позберац коло свойого”, визначуюци хаснованє и других наших националних символох у рижних шветочних нагодох. Рац пренєсол винчованки з нагоди швета од предсидателя Општини Кула Перицу Видеканїча и других чолнїкох локалней самоуправи, котри пре нащиву покраїнского секретара за польопривреду Кули у исти час, нє могли присц до Керестура.

Предсидатель Рац наявел и можлїву пременку концепту означованя Националного швета, же бизме на ньго поволовали и представительох других националних заєднїцох, як на централну преславу, так и на локални.

Вон ше огляднул и на даскельо проєкти хтори буду актуални у тим року, а допоможу же би наша заєднїца цо длужей тирвала и за собу зохабела и тирваци материялни шлїди. Поволал и шицких присутних же би у тим напряме дали и свойо доприношенє.

Програма предлужена з венчиком руских шпиванкох у виводзеню Дзивоцкей шпивацкей ґрупи Дому култури, под руководительством Мирка Преґуна. Нашей явносци менєй познату писню Михала Ковача „Младим на памятку” интерпретовал Александер Мудри, а з рускима шпиванками наступел и менши оркестер Дому култури.

Шветочносц закончена з пригодним коктелом на хторим були и дзепоєдни традицийни руски єдла, хтори за тоту нагоду пририхтало керестурскей Здруженє женох „Байка”.

Дзекуюци Рутенпресу, информация о вчерайшим Националним швету Руснацох по сербски була обявена и на сайтох општинох Кула и Вербас, сайту РТВ Войводини, сайту Здруженя новинарох Сербиї „Комшијске новости”, кулскей „Ку-медиї”, реґионалним сайту „Наше место”, и других.