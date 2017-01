КУЛА – З интонованьом гимни Сербиї и шветочней шпиванки Руснацох у Сербиї „Браца Русини”, вчера, 17. януара на поладнє, у Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Кули, у просторийох Руского КУД „Др Гавриїл Костельник”, почала пригодна програма з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї.

Присутних привитал предсидатель кулского КУД Владимир Бучко, котри з тей нагоди подзековал шицким членом КУД и госцом же пришли возвеличац Националне швето Руснацох, як и на сотруднїцтве з КУД, и вообще Руснацами у Кули.

У мено Националного совиту (НС) Руснацох циркуларну винчованку з нагоди Швета – текст др Якова Кишюгаса – у Кули пречитал предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач, котри у мено Совиту и особнє повинчовал нашо швето, а членїца КУД Амалия Ковач пречитала длугши виривок з поеми „Чукундїдов ошмих” Михала Рамача – „Памятки урезани глїбше як у каменю”.

На концу програми Мишана шпивацка ґрупа кулского Руского КУД одшпивала три нашо народни шпиванки, под руководительством и з музичним провадзеньом на гармоники Еуфемиї Планкош.

Попри спомнутого Ковача, на вчерайшей шветочносци присуствовали и директорка ОШ „Петефи бриґада” з Кули Ержебет Блашко, секретар Културно-просвитней заєднїци Општини Кула Сава Прерадович, як и представителє кулских КУД „Дурмитор” и „Иван Сенюк”.

По програми орґанизовани коктел, на хторим предложени и традицийни руски єдла, та друженє з музику.