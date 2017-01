Руска застава на трох местох у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У Културно-уметнїцким Дружтве „Тарас Шевченко” у Дюрдьове вчера, 17. януара, отримана шветочна програма з нагоди Националного швета Руснацох у Сербиї. Пред початок програми, хтора у Дюрдьове традицийно почина на 12 годзин, застави Републики Сербиї, Автономней Покраїни Войводини и застава Руснацох у Сербиї поставени на трох будинкох у центре валалу – на КУД „Тарас Шевченко”, Месну заєднїцу и Руску школу.

Шветочносц у Дружтве почала з виводзеньом гимни Сербиї и шветочну шпиванку Руснацох, котри одшпивал Марко Радишич, з провадзеньом Тамбурового оркестру КУД, а присутних привитали и швето повинчовали предсидатель Скупштини Дружтва Мирослав Чакан и предсидатель Општини Жабель Чедомир Божич.

Циркуларну винчованку Националного совиту Руснацох – текст о Руснацох на тих просторох др Якова Кишюгаса – пречитал Яким Гарди, пригодни писнї дюрдьовских поетох читали школярки руских оддзелєньох дюрдьовскей ОШ „Йован Йованович Змай” Єлена Горняк и Валентина Салаґ, а Дзивоцка шпивацка ґрупа КУД, хтору провадзел спомнути оркестер, одшпивала єдну руску народну шпиванку.

На шветочносци присуствовало вельке число гражданох, а попри Божича, спред локалней самоуправи були и предсидатель Скупштини општини Жабель Радован Чолич, членїца Општинскей ради задлужена за културу Нерима Шовлянски, предсидатель Совиту Месней заєднїци Дюрдьов Душко Михелц, члени Церковного одбору грекокатолїцкей церкви, представителє ОШ и велїх здруженьох и орґанизацийох з валалу.

По законченю програми, хтору пририхтала Подручна канцелария Националного совиту Руснацох у Дюрдьове, бул пригодни коктел.